Çorum'da 18 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da Gıda Zehirlenmesi Endişesi: 18 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında evlerinden getirdikleri yiyecekleri tüketen öğrenciler, bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı.

Gıda Zehirlenmesi Olmadığı Tayin Edildi

Olayın bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Bulantı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere götürüldü. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve tetkiklerin ardından gıda zehirlenmesi olmadığı belirlendi.

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 10. sınıf öğrencilerinin, Yerli Malı Haftası dolayısıyla evden getirdikleri yiyecekleri tükettikten sonra bazı öğrencilerin rahatsızlandığı belirtildi. Okul idaresinin durumu bildirerek 112'yi aradığı aktarıldı.

Açıklamada, "Rahatsızlık yaşayan öğrencilerle birlikte diğer öğrencilerin de gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedbiren hastaneye sevk edildiği, tetkiklerin sonucunda ise gıda zehirlenmesi olmadığı tespit edilmiş, tüm öğrencilerin evlerine gönderildiği" bilgisi verildi.