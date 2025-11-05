Çorum'da 41 Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da 1-31 Ekim'de jandarma operasyonlarında 96 kişi yakalandı; 41'i tutuklandı, aralarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 firari hükümlü yer alıyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:23
Çorum'da 41 Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da 41 Şüpheli Tutuklandı

Jandarma Operasyonları

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim tarihleri arasında il genelinde yürütülen operasyonlarda, çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 96 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 41 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 55 kişi ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklu Firariler ve Kesinleşmiş Hapis Cezaları

Yakalananlar arasında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 24 yıl 11 ay 23 gün, 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 2 ay, 'silahla tehdit' suçundan 7 yıl 10 ay 14 gün, 'yağma ve dolandırıcılık' suçlarından 7 yıl 1 ay 15 gün, 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl 3 ay, 'birden fazla kişi tarafından yağma' suçundan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü de yer aldı.

ÇORUM'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SON BİR AYDA YÜRÜTÜLEN OPERASYONLARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN...

ÇORUM'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SON BİR AYDA YÜRÜTÜLEN OPERASYONLARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKLARINDA ARAMA KARARI BULUNAN 96 KİŞİ YAKALANDI. YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 41'İ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

ÇORUM'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SON BİR AYDA YÜRÜTÜLEN OPERASYONLARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN...

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
D-650’de Pamukova'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
2
Konya Seydişehir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller verildi
4
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da Anıldı
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
6
Key Ma Çerçi Satış Noktası Açıldı — Diyarbakır'da Kadın Kooperatifi Atağı
7
Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi