Çorum'da 41 Şüpheli Tutuklandı

Jandarma Operasyonları

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim tarihleri arasında il genelinde yürütülen operasyonlarda, çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 96 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 41 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 55 kişi ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklu Firariler ve Kesinleşmiş Hapis Cezaları

Yakalananlar arasında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 24 yıl 11 ay 23 gün, 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 2 ay, 'silahla tehdit' suçundan 7 yıl 10 ay 14 gün, 'yağma ve dolandırıcılık' suçlarından 7 yıl 1 ay 15 gün, 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl 3 ay, 'birden fazla kişi tarafından yağma' suçundan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü de yer aldı.

