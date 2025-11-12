Çorum'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Olay Sungurlu-Ankara karayolunun 20’nci kilometresinde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 21:49
Çorum'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Çorum'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde3 kişi yaralandı. Kaza, Sungurlu-Ankara karayolunun 20’nci kilometresinde yaşandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, B.Y. yönetimindeki 19 BR 483 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen O.K. idaresindeki kepçeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yoldan çıkarak şarampole devrildi. Arkadan gelen M.Ş. yönetimindeki 06 CHU 972 plakalı otomobil, İ.K. idaresindeki otomobil ve F.S.'nin kullandığı 55 FA 553 plakalı araçlar da kazaya karıştı.

Müdahale ve Soruşturma

Zincirleme kazada kepçe operatörü, kamyon sürücüsü ile otomobil sürücüsü M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı ve ambulanlarla hastaneye kaldırıldılar.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLARIN GÖRÜNTÜSÜ

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLARIN GÖRÜNTÜSÜ

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLARIN GÖRÜNTÜSÜ

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe’de iş yeri kurşunlayıp görüntü çeken 2 çocuk gözaltına alındı
2
Ankara'da Dev Operasyon: 63 bin 795 kilogram kaçak ve bozuk et ele geçirildi
3
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
4
Fransa'da Emeklilik Reformu Askıya Alındı
5
Marmaris'te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aparta Yerleştirildi
6
Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Keşan'da Evinde Ölü Bulunan İş Adamı Uğur Selvi Toprağa Verildi

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı