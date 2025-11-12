Çorum'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde3 kişi yaralandı. Kaza, Sungurlu-Ankara karayolunun 20’nci kilometresinde yaşandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, B.Y. yönetimindeki 19 BR 483 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen O.K. idaresindeki kepçeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yoldan çıkarak şarampole devrildi. Arkadan gelen M.Ş. yönetimindeki 06 CHU 972 plakalı otomobil, İ.K. idaresindeki otomobil ve F.S.'nin kullandığı 55 FA 553 plakalı araçlar da kazaya karıştı.

Müdahale ve Soruşturma

Zincirleme kazada kepçe operatörü, kamyon sürücüsü ile otomobil sürücüsü M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı ve ambulanlarla hastaneye kaldırıldılar.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLARIN GÖRÜNTÜSÜ