Çorum'da 7. Uluslararası Şehir Tarih Yazarları Kongresi Başladı

Hitit Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği’nin katkılarıyla, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 7. Milletlerarası Şehir Tarih Yazarları Kongresi, Çorum'da başladı.

Kongre Açılışında Dikkat Çeken Açıklamalar

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Hititler'in tarihi önemi ve Hattuşa’nın Çorum sınırları içinde bulunmasının kongrenin bu şehirde gerçekleştirilmesine neden olduğunu vurguladı. Hattuşa Antik Kenti'nin önemi:

Hattuşa’nın bazı şehir tarihçileri tarafından 'ilk evrensel şehir' olarak nitellendirildiğini belirten Arıcan, "Bu amaçla tarih boyunca yeniden şehir kültürünü tartışmak üzere buradayız" dedi.

Şehirlerin Değişimi Üzerine Yorumlar

Arıcan, günümüzde şehirlerin büyük bir değişim içinde olduğunu, bu durumu küresel bir algı olarak değerlendirdi.

"Şehirlerimiz büyük bir dönüşüm yaşıyor. Kadim şehir kültürünün kaybolma riski var. Bu nedenle kongremizin teması 'Kadim şehirlerden modern şehirlere' olarak belirlendi" ifadelerini kullandı. Kentsel Dönüşüm Eleştirisi:

Arıcan, Türkiye'deki kentsel dönüşüm anlayışının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek; şehirlere sahip çıkmanın toplumun her kesiminin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Farklı Bakış Açıları

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, giderek modernleşen şehirlerin ruhunu yitirmesi üzerine sorgulayıcı bir yaklaşım ortaya koyarken,

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kentteki şehirleşme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gelecek İçin Fikirler Geliştirilecek:

Kongre 3 Kasım'da sona erecek. Etkinlik süresince, katılımcılar 2 gün boyunca bildiriler sunacak ve üçüncü gün İskilip ilçesine bir gezi düzenlenecek.