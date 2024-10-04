Çorum'da 8 Ayrı Trafik Kazasında 11 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazaları Artarak Devam Ediyor

Çorum, son günlerde artan trafik kazaları ile dikkat çekiyor. 8 ayrı kaza sonucunda toplamda 11 kişi yaralandı.

Kaza Noktaları ve Yaralılar

Kazalar, kentin çeşitli yerlerinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi, İskilip yolu Deliler köyü mevkisi, Doktor Sadık Ahmet ve Cemilbey caddeleri ile Konaklı mevkiinde gerçekleşen kazalarda yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

Kaza Sıklığına Dikkat Çekiliyor

Uzmanlar, artan trafik kazalarının nedenleri üzerine çeşitli analizler yaparken, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.