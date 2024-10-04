DOLAR
34,25 -0,34%
EURO
37,81 0,3%
ALTIN
2.930,25 -0,58%
BITCOIN
2.103.292,77 -1,11%

Çorum'da 8 Ayrı Trafik Kazasında 11 Yaralı

Çorum'da 8 farklı noktada gerçekleşen trafik kazalarında 11 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 06:53
Çorum'da 8 Ayrı Trafik Kazasında 11 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazaları Artarak Devam Ediyor

Çorum, son günlerde artan trafik kazaları ile dikkat çekiyor. 8 ayrı kaza sonucunda toplamda 11 kişi yaralandı.

Kaza Noktaları ve Yaralılar

Kazalar, kentin çeşitli yerlerinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi, İskilip yolu Deliler köyü mevkisi, Doktor Sadık Ahmet ve Cemilbey caddeleri ile Konaklı mevkiinde gerçekleşen kazalarda yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

Kaza Sıklığına Dikkat Çekiliyor

Uzmanlar, artan trafik kazalarının nedenleri üzerine çeşitli analizler yaparken, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan'dan Normal Doğum Eylem Planı Tanıtımı
2
BM, Gazze'deki Durumu Dehşet Verici Olarak Nitelendiriyor
3
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Nükleer Tehdit
4
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Karasal Saldırılara Devam Ediyor
5
Gazze'deki Doktorlardan ABD Hükümetine Sert Mektup
6
Başkan Biden, Helene Kasırgası'nın Vurduğu Florida ve Georgia'yı Ziyaret Etti
7
Filipinler ve Japonya Ortak Afet Müdahale Tatbikatı Düzenliyor

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak