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Çorum'da 90 Yaşındaki Kadın, Oğlunun İlgisizliği Nedeniyle Huzurevine Yerleştirildi

Çorum'da, 90 yaşındaki Asiye B., sağlık durumu kötü olduğu için jandarma tarafından huzurevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:43
Çorum'da 90 Yaşındaki Kadın, Oğlunun İlgisizliği Nedeniyle Huzurevine Yerleştirildi

Çorum'da 90 Yaşındaki Kadın Huzurevine Yerleştirildi

Çorum'un Konaklı köyünde yaşayan 90 yaşındaki Asiye B., yakınlarının ilgisizliği nedeniyle jandarma ekipleri tarafından huzurevine yerleştirildi. Olay, jandarmaya gelen darp ihbarı ile ortaya çıktı.

Darp İhbarı Asılsız Çıktı

Jandarma ekiplerinin köye sevk edilmesiyle birlikte, yapılan incelemelerde darp iddialarının asılsız olduğu belirlendi. Ancak, Asiye B'nin sağlık durumunun bozuk olması ve oğlunun kendisine bakmak istememesi, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Sağlık Durumu Sonrası Huzurevi Süreci

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada tedavi edildi. Taburcu işlemleri sonrasında, oğlunun "bakamayacağını" söylemesi üzerine, jandarma ekipleri tarafından kentteki bir huzurevine yerleştirildi.

Asiye B.'nin bu durumu, ailelerin yaşlı bireylere gösterdiği ilgi ve bakımın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Çorum'da yakınlarının ilgilenmek istemediği 90 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince huzurevine...

Çorum'da yakınlarının ilgilenmek istemediği 90 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince huzurevine yerleştirildi.

Çorum'da yakınlarının ilgilenmek istemediği 90 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince huzurevine...

Çorum'da yakınlarının ilgilenmek istemediği 90 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince huzurevine yerleştirildi.

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