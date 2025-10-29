Çorum'da 95 Yaşındaki Hayriye Ergül Hastaneden Alınmayınca Huzurevine Yerleştirildi

Çorum'da rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 95 yaşındaki Hayriye Ergül, taburcu edildikten sonra yakınlarının almaması üzerine polis tarafından huzurevine yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 10:26
Çorum'da 95 Yaşındaki Hayriye Ergül Hastaneden Alınmayınca Huzurevine Yerleştirildi

Çorum'da 95 yaşındaki kadın hastaneden alınmayınca huzurevine yerleştirildi

Olayın Detayları

Çorum'da yaşayan 95 yaşındaki Hayriye Ergül, Akkent Mahallesi Akkent 4. Cadde'de rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaşlı kadın, tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Hayriye Ergül'ü yakınları hastaneden almaya gelmedi. Bunun üzerine, sağlık ve güvenlik prosedürleri gereği polis ekipleri tarafından yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi.

Yetkililer, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin hastane çıkışlarında yakınlarının sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine dikkat çekti.

Çorum'da rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan 95 yaşındaki kadın, taburcu edildikten sonra...

Çorum'da rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan 95 yaşındaki kadın, taburcu edildikten sonra yakınlarının almaya gelmemesi nedeniyle huzurevine götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Valisi Davut Gül Cumhuriyet'in 102. Yılında Tebrikleri Kabul Etti
2
ALTAY Tankı Yerli BATU Güç Grubu ile 2026'da Hazır Olacak — BMC Power'tan Kritik İlerleme
3
Denktaş: Türkiye-Polonya İlişkilerinde Savunma, Ticaret ve Eğitimde Yeni Dönem
4
Hatay İskenderun'da 1 kilo 100 gram kokain ele geçirildi: 2 zanlı tutuklandı
5
Oğuzlar'da genç Çağıltepe'ye 1100 rakımda Türk bayrağı dikti
6
Kırşehir'de Anaokulundan Cumhuriyet'in İlanı Temsili Gazete Dağıtımı
7
Gaziantep'ten Örnek Dayanışma: İşletmeci Suriyeli İşçisine İş Makinesi Hediye Etti

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar