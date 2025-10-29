Çorum'da 95 Yaşındaki Hayriye Ergül Hastaneden Alınmayınca Huzurevine Yerleştirildi

Çorum'da 95 yaşındaki kadın hastaneden alınmayınca huzurevine yerleştirildi

Olayın Detayları

Çorum'da yaşayan 95 yaşındaki Hayriye Ergül, Akkent Mahallesi Akkent 4. Cadde'de rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaşlı kadın, tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Hayriye Ergül'ü yakınları hastaneden almaya gelmedi. Bunun üzerine, sağlık ve güvenlik prosedürleri gereği polis ekipleri tarafından yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi.

Yetkililer, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin hastane çıkışlarında yakınlarının sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine dikkat çekti.

