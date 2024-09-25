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Çorum'da Ağaçtan Düşerek Yaralanan Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde ağaç budamak için çıkan 80 yaşındaki Salif Kaya, düşerek yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 21:02
Çorum'da Ağaçtan Düşerek Yaralanan Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da Ağaçtan Düşme Olayı

Çorum'un Alaca ilçesinde ağaç budamak için çıktığı kavak ağacından düşen Salif Kaya (80), yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Gelişimi

Tutaş köyündeki evinde ağaç budamak için dışarı çıkan Salif Kaya'nın yakınları kendisinden haber alamayınca meraklanarak aramaya başladı. Denizören mevkiinde, yaklaşık 80 metre derinlikteki dere yatağında Kaya'yı hareketsiz bulan yakınları, 112 acil servisi arayarak yardım istedi.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, sedyeyle Yaralı Kaya'nın dere yatağından çıkarılmasına yardımcı oldu. Yaklaşık 500 metre taşındıktan sonra, bir arazi aracıyla ambulansa ulaştırıldı.

Hastaneye Sevk

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Salif Kaya'yı Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın gelişmeleri ve Kaya'nın durumu hakkında bilgi alınmaya devam ediliyor.

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