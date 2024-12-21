Çorum'da Akaryakıt İstasyonuna Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Çorum'da Kaza: 3 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde akaryakıt istasyonunun girişine çarpan bir otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazanın detayları, olay anının güvenlik kameralarınca kaydedilmesiyle gün yüzüne çıktı.

Kaza Anı ve Yaralılar

Olay, Selahattin N. tarafından kullanılan 35 HC 2504 plakalı otomobilin, Sungurlu-Ankara kara yolunun 5. kilometresindeki akaryakıt istasyonunun girişine çarpmasıyla meydana geldi. Kaza sonucunda sürücü Selahattin N. ile birlikte otomobilde bulunan Murat D. ve Mehmet Y. yaralandı.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Kaza Anının Görüntüleri

Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı ve olayın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi.