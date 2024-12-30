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Çorum'da Akraba Kavgasında Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Çorum'daki akraba kavgasında 20 yaşındaki İ.E., 42 yaşındaki Ç.E.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:04
Çorum'da Akraba Kavgasında Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Çorum'un Kale Mahallesi Meram 4. Sokak'ta, akrabalar arasında yaşanan bir çatışma, bıçaklı saldırıya dönüştü. Olayın detaylarına göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma, kavgaya sebep oldu.

Olay sırasında İ.E. (20), Ç.E'yi (42) bacağından bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan çocuğun durumu için hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Olayın ardından, şüpheli İ.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık...

Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık...

Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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