Çorum'da Akraba Kavgasında Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Çorum'un Kale Mahallesi Meram 4. Sokak'ta, akrabalar arasında yaşanan bir çatışma, bıçaklı saldırıya dönüştü. Olayın detaylarına göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma, kavgaya sebep oldu.

Olay sırasında İ.E. (20), Ç.E'yi (42) bacağından bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan çocuğun durumu için hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Olayın ardından, şüpheli İ.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.