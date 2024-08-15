Çorum'da Anız Yangını Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Çorum'un Alaca İlçesinde Yangın Felaketi

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen anız yangını, bölgedeki tarım alanlarına büyük zarar verdi. Yangın, Yeşilyurt köyü Bağlar mevkisindeki bir tarlada başladı ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Yangın ihbarı üzerine, Alaca Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Yangının genişlemesini engellemek için ekipler, yerel vatandaşların da desteğiyle yoğun bir mücadele yürüttü.

Yangının Boyutu ve Zararı

İtfaiye ve iş makineleri kullanılarak yapılan söndürme çalışmaları ilk etapta yangının ormanlık alanlara sıçramasını önlemeyi başardı. Ancak, yangından etkilenen tarım arazileri ciddi boyutlarda zarar gördü. Yangın sonucunda ayçiçeği tarlaları, üzüm bağları, ceviz bahçeleri ve hasat edilmiş buğday tarlalarının bulunduğu yaklaşık 3 bin 500 dekar alan etkilendi.

Bu olay, tarım alanlarının korunması açısından alınacak önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İlçedeki tarım üreticileri, bu tür yangınların önlenmesi için daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını, yaklaşık 3 bin 500 dekar tarım alanında zarara yol açtı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını, yaklaşık 3 bin 500 dekar tarım alanında zarara yol açtı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını, yaklaşık 3 bin 500 dekar tarım alanında zarara yol açtı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını, yaklaşık 3 bin 500 dekar tarım alanında zarara yol açtı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını, yaklaşık 3 bin 500 dekar tarım alanında zarara yol açtı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını, yaklaşık 3 bin 500 dekar tarım alanında zarara yol açtı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını, yaklaşık 3 bin 500 dekar tarım alanında zarara yol açtı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını, yaklaşık 3 bin 500 dekar tarım alanında zarara yol açtı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını, yaklaşık 3 bin 500 dekar tarım alanında zarara yol açtı.