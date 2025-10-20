Çorum'da Aranan 11 Şüpheli Yakalandı: 13-20 Ekim Operasyonu

Çorum'da Asayiş Şube ekiplerinin 13-20 Ekim çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı; 3 kayıptan 2'si ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 21:10
Asayiş Şube'nin 13-20 Ekim tarihli çalışması sonuç verdi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 13-20 Ekim tarihlerinde çalışma yapıldı.

Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan, kayıp ihbarı yapılan 3 kişiden 2'si bulunarak ailesine teslim edildi. Bir kişinin ise bulunması için çalışmalar sürüyor.

