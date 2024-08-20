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Çorum'da Arkeolojik Kazı Alanında Yılan Kurtarma Operasyonu

Çorum'un Alaca ilçesinde kazı alanında sıkışan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:45
Çorum'da Arkeolojik Kazı Alanında Yılan Kurtarma Operasyonu

Çorum'da Yılan Kurtarma Operasyonu

Çorum'un Alaca ilçesi, arkeolojik kazı alanında yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Kalehisar Ören Yeri'nde çalışmalarını sürdüren arkeologlar, kazı esnasında bir yılanın sıkıştığını fark etti.

Yardım Çağrısı Yapıldı

Olayın ardından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yardım talep eden ekip, yılanın çıkartılması için itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbar üzerine hızlı bir şekilde ören yerine ulaştı. Ekipler, küpün içine girmiş olan yılanı bölgeden başarılı bir şekilde çıkarmayı başardı.

Sağlığı Kontrol Edildi

Yaptıkları kontroller sonucunda yılanın herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı belirlendi. Duyarlı ekipler, yılanı daha sonra ören yerinin dışında bulunan doğal yaşam alanına bıraktı.

Bu olay, hem vatandaşların hem de arkeologların doğadaki canlılara karşı göstermesi gereken duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, arkeolojik kazı yapılan alanda küpün içine giren yılan, itfaiye...

Çorum'un Alaca ilçesinde, arkeolojik kazı yapılan alanda küpün içine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, arkeolojik kazı yapılan alanda küpün içine giren yılan, itfaiye...

Çorum'un Alaca ilçesinde, arkeolojik kazı yapılan alanda küpün içine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, arkeolojik kazı yapılan alanda küpün içine giren yılan, itfaiye...

Çorum'un Alaca ilçesinde, arkeolojik kazı yapılan alanda küpün içine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, arkeolojik kazı yapılan alanda küpün içine giren yılan, itfaiye...

Çorum'un Alaca ilçesinde, arkeolojik kazı yapılan alanda küpün içine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

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