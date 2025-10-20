Çorum'da baba oğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Çorum Buharaevler Mahallesi'nde Yaşar Yılmaz (59), oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü; şüpheli kaçtı, polis arıyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 00:28
Buharaevler Mahallesi'ndeki evde silah sesi ihbarı sonrası dram yaşandı

Çorum'un Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak adresindeki bir evden silah sesi ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz (59)'ı silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olayın faili olarak oğlu M.Y. (37) belirlendi. Soruşturmada M.Y.'nin pompalı tüfek ile ateş ettiği belirlendi.

Olayın ardından evden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışmalar ve arama çalışmaları sürüyor.

