Çorum'da baba oğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü — şüpheli yakalandı

Şüphelinin yakalandığı bilgisi eklendi

Çorum'da Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz (59)'ı silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfek ile ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın ardından şüphelinin 19 AZ 055 plakalı otomobille evden uzaklaştığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri aracı takibe aldı.

Takip sonucu aracın Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi'nde durdurulmasıyla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve işlemler için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Baba Yaşar Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'da bir kişi oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü.