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Çorum'da Bagajdan Düşen Çocuk Tırın Çarpmasıyla Yaralandı

Osmancık'ta otomobilin bagajından düşen 3 yaşındaki çocuk, tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 20:13
Çorum'da Bagajdan Düşen Çocuk Tırın Çarpmasıyla Yaralandı

Osmancık'ta Korkunç Kaza

Çorum'un Osmancık ilçesinde, otomobilin bagaj kısmında seyahat eden 3 yaşındaki bir çocuk tırın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza Anı ve Detaylar

Olay, Selahattin D. yönetimindeki 34 DH 7518 plakalı otomobilin D100 kara yolu Çorum Kavşağı'ndaki trafik ışığında seyir halindeyken meydana geldi. Otomobilin bagajında bulunan D.D. adlı çocuk, aracın bagaj kapağının açılması sonucu yola düştü.

Çarpma ve Müdahale

D.D., bu esnada arkadan gelen Cengiz G. idaresindeki 76 DC 644 plakalı tırın çarpmasıyla ağır yaralandı. Olayın ardından acil durum ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi.

Sağlık Durumu

Ağır yaralı olarak Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.D., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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