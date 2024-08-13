Çorum'da Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Yaralandı

Çorum'da Bıçaklı Kavga Olayı

Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavga olayında, 17 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Y.F.A. ile dayısının oğlu Ö.I. arasında tartışma çıktı.

Tartışma Kanlı Bitti

İlk başta sözlü tartışma şeklinde başlayan gerginlik, zamanla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.F.A, Ö.I.'yı bıçakla yaraladı. Olayın ardından bölgeye hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Hala Kaçakta

Olay sonrası kaçan şüpheli Y.F.A.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürmekte. Olayla ilgili daha fazla bilgi almak için soruşturma devam ediyor.