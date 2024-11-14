Çorum'da Bıçaklı Kavga: Bir İşçi Ağır Yaralandı

Çorum'un Dodurga ilçesinde bıçaklı kavga olayları sürüyor

Çorum'un Dodurga ilçesinde, Fatih Mahallesi Lise Caddesi'nde bulunan 3. etap toplu konut inşaat alanında, inşaat işçileri arasında çıkan kavgada Turan Ş. (52) bıçakla ağır yaralandı.

Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü Rafet Ş. (56), Turan Ş. ve Murat Ş. (30) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rafet Ş.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Turan Ş., kalbine aldığı darbe ile yaralandı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, hızlıca olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan Turan Ş., sağlık ekipleri tarafından Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Rafet Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.