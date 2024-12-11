Çorum'da Bıçaklı Kavga: Üniversite Öğrencisi Yaralandı

Çorum'da Üniversite Öğrencisi Bıçaklı Kavga Sonrası Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu öğrencisi Meltem K. (19), yürüyüş yaptığı sırada bir grup ile tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle birlikte olaya dönüşen kavga, Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak'ta meydana geldi.

Olay sırasında Meltem K, bacağına aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanarak acil yardım çağrısında bulunuldu. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, durumu kritik olmayan genç kızı Alaca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavga sırasında Meltem K. ile tartıştığı belirtilen 4 kişi, bunlardan 2'sinin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.