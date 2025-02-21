Çorum'da Bıçaklı Saldırı: Bir Genç Yaralandı

Çorum'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir genç hastaneye kaldırıldı. Olay, 23 yaşındaki Samet K.'nın Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta telefonla konuştuğu sırada meydana geldi.

Samet K., tanımadığı 4 kişinin kendisine bakması üzerine "Neden bakıyorsunuz?" diye sordu. Bu sorunun ardından, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişiler, gence bıçakla saldırdı.

Olay yerini ihbar eden çevredeki vatandaşlar, hızla polis ve sağlık ekipleri çağırdı. Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan 4 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'da tanımadığı 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç yaralandı. Bacağından yaralanan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da tanımadığı 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç yaralandı. Bacağından yaralanan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.