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Çorum'da Bıçaklı Saldırı: Genç Yaralandı

Çorum'da gece saatlerinde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 20 yaşındaki Serhat B. yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 07:09
Çorum'da Bıçaklı Saldırı: Genç Yaralandı

Çorum'da Gece Yarısı Bıçaklı Saldırı

Çorum'un Mandıraevler 17. Sokak'ında, gece saatlerinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki bir genç, tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan gencin adı Serhat B. olarak belirlendi.

Yaralanma ve Acil Müdahale

Serhat B., evine dönerken ansızın karşılaştığı saldırgan tarafından bacağına bıçak darbesi aldı. Hızlı bir şekilde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Genç, yoğun kan kaybı yaşadığı için acilen hastaneye kaldırılması gerekti.

Olay Yeri ve Güvenlik Önlemleri

Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelenirken, polis ekipleri şüpheliyi tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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