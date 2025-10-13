Çorum'da bıçaklı ve silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Çorum Çepni Mahallesi'nde motosiklet aksesuarı dükkanında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı; iki kişi hastaneye kaldırıldı, bir şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 09:38
Çorum'un Çepni Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesindeki motosiklet aksesuarı satılan bir iş yerinde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre tartışma, iş yerinde bulunan F.M, S.M, C.M, A.S. ile D.S. ve M.S. arasında başladı. Kavgada M.S, D.S. ve C.M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.S. ve D.S., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı halde olay yerinden ayrılan C.M. ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Soruşturma ve gözaltılar

Olayla ilgisi olduğu belirlenen S.M., polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

