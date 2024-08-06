Çorum'da Bulunan Kartal Koruma Altına Alındı

Çorum'daki Kartalın Korunması

Çorum'un Kargı ilçesinde, jandarma tarafından yapılan devriye sırasında bitkin halde bir kartal bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, çevre ve doğa koruma amacıyla bir kartalı kurtardı.

Rehabilitasyon Süreci

Bulunan kartal, Çorum Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada veterinerler tarafından tedavi süreci başlatıldı.

İyileşme tamamlandığında, kartalın doğaya geri bırakılacağı belirtiliyor. Bu tür olaylar, doğa ve hayvanların korunması açısından büyük bir önem taşıyor.