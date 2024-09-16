Çorum'da Çiftçi, Küçük Patatesleri Ücretsiz Dağıttı

Çorum'un Alaca İlçesinde Örnek Davranış

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen olayda, çiftçi Mahmut Tonbul, küçük boyutlarda olduğundan tüccar tarafından alınmayan patatesleri ücretsiz olarak vatandaşlarla paylaştı.

Patateslerin Ücretsiz Dağıtımı

10 dönümlük arazisinde hasat ettiği patatesleri satışa çıkaran Tonbul, anlaşma sağladığı tüccarın sadece iri boyutlardaki patatesleri aldığını görünce, bu duruma tepki gösterdi. Alaca-Zile kara yolu kenarında bulunan arazisinde, vatandaşa haber göndererek isteyenlerin tarlaya gelip küçük boyutlu patatesleri ücretsiz alabileceğini duyurdu.

Tüccarların Alım Politikasına Tepki

AA muhabirine konuşan Tonbul, bu yıl ortalama bir yumurtanın iki katı büyüklüğündeki patateslerin tüccar tarafından satın alınmadığını aktardı. Tüccarın patatesleri tarladan ortalama 4 lira gibi bir fiyata satın aldığını belirten Tonbul, “Geçen yıl biraz daha iyiydi. Bu sene verim iyi olsa da maliyetler yüksek. Tüccar, patatesin yarısını alıyor, diğer yarısını tarlada bırakıyor,” dedi.

Gelecek Yıl İçin Endişe

Bu yıl kazanamayan çiftçi, gelecek yıl patates ekeceğini sanmadığını ifade ederek, “Tarlada kalan patatesi halkımıza dağıtıyoruz, halkımız tüketiyor ama biz de yaptığımız masrafın karşılığını almak istiyoruz,” sözlerine yer verdi. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, tüccarın almadığı patateslerin manavlarda 12 liraya satılması. Bu nedenle Tonbul, tarlada kalan patatesi vatandaşlarla paylaşma kararı aldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçilik yapan Mahmut Tonbul (fotoğrafta), küçük olduğu için satamadığı patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Tonbul, AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçilik yapan Mahmut Tonbul (fotoğrafta), küçük olduğu için satamadığı patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Tonbul, AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçilik yapan Mahmut Tonbul (fotoğrafta), küçük olduğu için satamadığı patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Tonbul, AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçilik yapan Mahmut Tonbul (fotoğrafta), küçük olduğu için satamadığı patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Tonbul, AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamada bulundu.