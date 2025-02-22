Çorum'da Çocuklar Karda Tepsilerle Eğlendi

Çorum'un Dodurga ilçesinde çocuklar, karla kaplı yollarda tepsilerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 00:25
Çorum'da Çocuklar Karda Tepsilerle Eğlendi

Çocuklar Karda Eğlencenin Tadını Çıkardı

Çorum'un Dodurga ilçesinde, çocuklar için büyüleyici bir kış manzarasıyla karşılaşırken, karla kaplanan yollar keyif dolu anlara sahne oldu. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte sıcaklık sıfır derecenin altına düştü.

Ailelerle Birlikte Kış Eğlencesi

Aileleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar, öncelikle kar topu oynayarak eğlencenin tadını çıkardı. Buhara Caddesi ve Hacılar Sokak gibi eğimli bölgeleri değerlendiren çocuklar, tepsilerini alarak kaymanın keyfini yaşadı.

Tepsilerle yapılan kayışlar, Dodge kurtuluşundan gelen o klasik heyecanı tekrar hatırlatırken, çığlıklar ve kahkahalarla dolu bir kış günü geçirdiler. Kış mevsiminde böyle anlar, hem eğlencenin hem de yaramazlığın dozu oldu.

Çorum'un Dodurga ilçesinde çocuklar, karla kaplanan yollarda tepsilerle kayarak eğlendi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde çocuklar, karla kaplanan yollarda tepsilerle kayarak eğlendi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde çocuklar, karla kaplanan yollarda tepsilerle kayarak eğlendi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde çocuklar, karla kaplanan yollarda tepsilerle kayarak eğlendi.

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