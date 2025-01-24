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Çorum'da Çocukların Bulduğu 2 Puhuyu Yavrusu Koruma Altına Alındı

Çorum'da çocuklar tarafından parkta bulunan 2 puhu yavrusu koruma altına alındı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 12:48
Çorum'da Çocukların Bulduğu 2 Puhuyu Yavrusu Koruma Altına Alındı

Çocukların Bulduğu 2 Puhu Yavrusu Koruma Altına Alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gerçekleştirilen ilginç bir olay, çocukların doğaya karşı duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sunguroğlu Mahallesi İhsan Emralioğlu Parkı'nda, oyun oynayan iki çocuk yerdeki iki puhu yavrusunu hareketsiz buldu.

Çocuklar, durumu ailelerine bildirdi ve aileler hemen parka gelerek yavruları güvenli bir yere aldı. Puhu yavrularının Sungulu Belediyesi'ne götürülmesinin ardından, veteriner hekim tarafından yapılan incelemede sağlık sorunu olmadığı belirlendi.

Yavru puhu kuşları, gerekli bakım ve koruma süreci için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu tür koruma faaliyetleri, doğal hayvanların korunması ve insan farkındalığının artması açısından büyük önem taşıyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çocuklar tarafından parkta bulunan puhu yavruları koruma altına...

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çocuklar tarafından parkta bulunan puhu yavruları koruma altına alındı. Veteriner hekimce yapılan incelemede sağlık sorunu olmadığı belirlenen puhu yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çocuklar tarafından parkta bulunan puhu yavruları koruma altına...

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çocuklar tarafından parkta bulunan puhu yavruları koruma altına alındı. Veteriner hekimce yapılan incelemede sağlık sorunu olmadığı belirlenen puhu yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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