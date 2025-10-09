Çorum'da 'Coğrafya ve Toplum' Üçüncü Din ve Coğrafya Sempozyumu Başladı

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesince düzenlenen "Coğrafya ve Toplum" konulu üçüncü Din ve Coğrafya Sempozyumu, Çorum'da kapılarını açtı. Etkinlik, İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış ve konuşmalar

Çorum Valisi Ali Çalgan, açılış töreninde coğrafyanın insanların üretim, barınma, yapılaşma ve kıyafet tercihleri başta olmak üzere hayatın birçok alanını etkilediğini vurguladı. İbn-i Haldun'a atıf yaparak, "Rakımı yüksek yerlerin insanlarının sert savaşçı, nispeten ılıman iklimlerde yaşayanların daha konfor odaklı yaşadıklarını söylüyor." dedi.

Çalgan, sempozyum konuşmasında ayrıca şu tespiti paylaştı: "Bütün bunlardan şunu çıkarıyoruz: Coğrafya, kişilerin, toplumların hem üretim biçimlerini, yani geçimlerinden tutun balıkçılıkla mı, hayvancılıkla mı geçineceklerini, üretim biçimlerini, konut, kıyafet tercihlerini etkileyen, çok kar yağan yerlerdeki çatıların daha dik yapılmasından tutun Ortadoğu'da, sıcak bölgelerdeki kıyafetlerle Kafkaslardaki yüksek rakımlardaki yerlerin kıyafetlerine, yemek kültürüne kadar birçok konuda fiziki ve düşünsel manada hayatımızı etkilemektedir."

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Türkiye'de doğu ile batı illeri arasında dahi dini ritüeller ve ibadetlerde farklılıklar görülebildiğini belirterek, bunun coğrafya ile din arasındaki güçlü ilişkiye işaret ettiğini söyledi.

Kutsal mekanlar, hafıza ve güncel trajediler

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut, mekanların yalnızca fiziki alanlar olmadığını, aynı zamanda inanç kimlikleri ve hafızanın yazıldığı yerler olduğunu anlattı. Bulut, Gazze bağlamında şunları ifade etti: "Bu nedenle bugün Gazze'de yaşananlar sadece siyasi çatışma değil, aynı zamanda coğrafyanın ve onunla örülü kutsal hafızanın yok edilmesi teşebbüsüdür. Gazze'de yaşanan ve hepimizin insanlığını yaralayan bu savaş, soykırım ve insanlık dramı, dinin ve kutsal coğrafyaların nasıl trajediye dönüştürüldüğünün bir göstergesidir. Günümüzde maalesef dinlerin ve kültürlerin beşiği olan bu kadim coğrafyada insanlık vicdanını derinden yaralayan bir dram yaşanmaktadır."

Bulut, İlahiyat Fakültesi olarak planladıkları 6 toplantılık seri içinde düzenlenen bu üçüncü sempozyumda din ve coğrafya ilişkisini disiplinler arası bakışla ele almayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Buradaki amacımız, inancın mekanla, kültürle ve toplumla nasıl iç içe geçtiğini, coğrafyanın dini tezahür biçimlerini nasıl şekillendirdiğini bilimin ışığında anlamak ve tartışmaktır." dedi.

Program ve oturumlar

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yakup Coştu, etkinliğin 10 oturum ve 4 çevrim içi oturumda dinin toplumsal ve mekansal tezahürlerini ele alacağını bildirdi.

Açılış oturumunu yöneten Halil İbrahim Aşgın başkanlığındaki panele; Prof. Dr. Celaleddin Çelik, Prof. Dr. Asım Yapıcı ve Doç. Dr. Volkan Ertirt konuşmacı olarak katıldı. Sunum başlıkları şunlardı:

Prof. Dr. Celaleddin Çelik — "Değişen Toplumlarda Şehir ve Din: Ontoloji ve Ahlak Eksenli Sosyolojik Yaklaşımlar"

Prof. Dr. Asım Yapıcı — "Şehir Dindarlığında Değişim ve Süreklilik: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme"

Doç. Dr. Volkan Ertirt — "Modern Şehir ve Sekülerleştirme"

Sempozyum, yarın sona erecek.

