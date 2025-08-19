DOLAR
Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Çorum Belediyesi'nin 2020'de başlattığı ÇOKİŞ, yaklaşık 3 bin kişiyi istihdama kavuşturdu; 1.052 kadın iş sahibi oldu, 27 kadın sanayide istihdam edildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:24
Çorum Belediyesi'nin ÇOKİŞ projesi kadın istihdamında fark yaratıyor

Çorum Belediyesi'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ), iş arayanlarla işverenleri aynı çatı altında buluşturarak kentte istihdama önemli katkı sağlıyor. Merkez, özellikle kadınların iş hayatına katılımını önceliklendiriyor.

ÇOKİŞ'in etkileyen verileri

ÇOKİŞ, kurulduğu günden bu yana kent genelinde tam 825 firma ile stratejik iş birlikleri geliştirerek iş gücü piyasasının nabzını tutuyor. Yapılan eşleştirmeler ve düzenlenen kariyer günleri sonucunda bugüne dek yaklaşık 3 bin vatandaş yeni işlerine kavuştu.

Kadınlarda sanayi dönüşümü

Merkez, kadın istihdamına özel önem veriyor; bugüne kadar 1.052 kadının iş sahibi olmasını sağladı. Özellikle "erkek işi" olarak görülen sanayi sektöründeki tabuları yıkan projeler kapsamında açılan CNC-Torna ve Freze ile kaynak işçiliği gibi nitelikli mesleki eğitim kurslarına katılan 27 kadın, aldıkları eğitimlerin ardından doğrudan fabrikalarda istihdam edildi.

Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın değerlendirmesi

Projenin mimarı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇOKİŞ'in kent için stratejik bir proje olduğunu vurguladı. Başkan Aşgın, "Göreve ilk geldiğimizde hayata geçirdiğimiz en stratejik projelerden biri ÇOKİŞ oldu. Bugün geldiğimiz noktada ne kadar doğru bir karar verdiğimizi net bir şekilde görüyoruz. Bizim için belediyecilik, hayatın her alanında, her bir insanımıza dokunan hizmetler üretmektir. Şehrimizin kalkınması, ekonomimizin güçlenmesi ve insanlarımızın refahı bizim önceliğimizdir. ÇOKİŞ, bu vizyonumuzun ekonomi ve istihdam alanındaki en somut ve başarılı yansımasıdır" şeklinde konuştu.

