DOLAR
35,34 0,12%
EURO
36,54 -0,12%
ALTIN
2.983,66 0,53%
BITCOIN
3.512.074,68 -1,13%

Çorum'da DEAŞ Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Çorum'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:44
Çorum'da DEAŞ Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Çorum'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Bu çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu kişiler takibe alındı. Gözaltına alınan zanlılar arasında Mezher Husseın Mahmood (57), Mohammed Sephan Khalat Al Doci (30), Abdullah Hüseyin Ali (68), Abdurrahman Mezhem Husseın (34) ve Ahmet Mezhen Husseın (29) yer alıyor.

Adliye Süreci

Teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan kişiler, Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan 5 zanlı, güvenlik güçleri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli...

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlisli Kayakçılar, Eksi 15 Derecede Şampiyonluk İçin Antrenman Yapıyor
2
İklim Değişikliği Deniz Isı Dalgalarını Tehdit Ediyor
3
Bingöl'deki Yüzen Adalar: Doğaseverlerin Dört Mevsim Tercihi
4
Batı Şeria'da Silahlı Saldırıda 3 İsrailli Hayatını Kaybetti
5
TARSİM 2024'te Çiftçilere 22,5 Milyar Lira Destek Sağladı
6
Tekirdağ'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Bartın ve Düzce'de Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı