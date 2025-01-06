Çorum'da DEAŞ Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Çorum'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Bu çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu kişiler takibe alındı. Gözaltına alınan zanlılar arasında Mezher Husseın Mahmood (57), Mohammed Sephan Khalat Al Doci (30), Abdullah Hüseyin Ali (68), Abdurrahman Mezhem Husseın (34) ve Ahmet Mezhen Husseın (29) yer alıyor.

Adliye Süreci

Teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan kişiler, Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan 5 zanlı, güvenlik güçleri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.