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Çorum'da Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobilde muhtar dahil 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:35
Çorum'da Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Çorum'un Alaca İlçesinde Kaza: 5 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu biri muhtar olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yüksekyayla Köyü Muhtarı Mehmet Kara idaresindeki 06 CCG 995 plakalı otomobil, Haydar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazanın Ardından Olay Yerine Hızla Ulaşıldı

Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Kara'nın yanı sıra otomobilde bulunan Durmuş Yıldırım, Şakir Kellegöz, Ziya Kuvezi ve Osman Hasırcı da yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından muhtar Kara ve yolcu Kellegöz, daha ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri muhtar 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri muhtar 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri muhtar 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri muhtar 5 kişi yaralandı.

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