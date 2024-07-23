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Çorum'da Dilencilik Yapan Kişinin Banka Hesabında 191 Bin Lira Bulundu

Çorum'da zabıta ekipleri, dilencilik yapan bir kişinin banka hesabında 191 bin 640 lira tespit etti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:20
Çorum'da Dilencilik Yapan Kişinin Banka Hesabında 191 Bin Lira Bulundu

Çorum'da İlginç Bir Olay

Son günlerde Çorum'da gerçekleşen bir olay, hem yerel halkı hem de zabıta ekiplerini şaşırttı. Zabıta ekipleri, dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı ve onunla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Zabıta Ekiplerinin Çalışmaları

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygu sömürüsüne maruz kalmamaları için dilencilere karşı sıkı bir çalışma yürütüyor. Bu çerçevede, kent merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yapan bir şahıs izlenmeye alındı.

Kişinin Üzerinde ve Hesabında Şaşırtıcı Miktar

Yakaladığı dilenci, M.D., zabıta ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında M.D.'nin cebinde yaklaşık 100 lira nakit para bulundu. Ancak asıl dikkat çeken durum, M.D.'nin çantasındaki banka hesap cüzdanında belirdi.

Banka hesap cüzdanında, M.D.'nin hesabında tam olarak 191 bin 640 lira olduğu tespit edildi. Bu bilgi, birçok kişinin aklında soru işaretleri bıraktı.

Cezai İşlem Uygulandı

Yakalanan M.D.'nin dilencilik yaparak elde ettiği 100 liralık miktar zabıta ekipleri tarafından el konularak, idari para cezası kesildi. Bu durum, dilencilik faaliyeti ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çorum Belediyesi'nin bu tür uygulamaları, halka daha güvenli bir ortam sağlamak adına devam edecektir.

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