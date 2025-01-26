Çorum'da Eczaneye Taşla Saldıran İki Şüpheli Yakalandı

Çorum'da Eczane Saldırısı: İki Şüpheli Gözaltında

Çorum'un İnönü Caddesi'nde, bir eczaneye para karşılığı taşla saldırdığı iddiasıyla iki kişi yakalandı. Olay, gece saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, eczanenin camlarını taş atarak kıran şüpheliler, polis ekiplerini görünce motosiklete binerek kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri, hızla harekete geçerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Gözaltına alınan M.E.Y. ve S.A.B., ifadelerinde eczaneye saldırmak için F.Ç.'den para aldıklarını itiraf etti. Olayın ardından, şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Olayı aydınlatmak ve diğer olası suç ortaklarını tespit etmek amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Çorum'da, eczaneye para karşılığı taşla saldırdığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Çorum'da, eczaneye para karşılığı taşla saldırdığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.