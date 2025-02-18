Çorum'da Eğitime Kar Engeli: 19 Şubat'ı Tatil İlan Edildi

Çorum'da etkili olan kar yağışı, kentte eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışının sürmesi nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü kent merkezindeki tüm eğitim kurumlarına bir gün süreyle ara verildi.

Açıklamada, kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edilirken, öğrencilerin hareketliliğinin de dikkate alındığı belirtildi. Eğitim durumu, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarını kapsıyor.

Valilik, eğitim ve öğretime verilen ara süresince kreş ve anaokuluna giden çocukları bulunan kadın personelin, ayrıca malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını da duyurdu.

Kar yağışının etkisi altında kalan Çorum halkı, süreçle ilgili güncel gelişmeleri takip ediyor.