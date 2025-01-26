Çorum'da Ehliyetsiz Sürücünün Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Çorum'da Otomobil Kazası Güvenlik Kamerasında

Çorum'da ehliyetsiz bir sürücü tarafından kullanılan otomobil, Fırat Çakıroğlu Sokak’ta bir iş yerinin duvarına çarptı. Talha Y.Ş. (18) idaresindeki 19 ARB 169 plakalı araçta meydana gelen kazanın görüntüleri, anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın Gelişimi

Olayın ardından, durum hemen polis ekiplerine bildirildi. Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yerinin duvarı ve otomobilde hasar meydana geldi.

Ceza İşlemleri Başlatıldı

Kaza sonrası, sürücü Talha Y.Ş.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan, otomobilin sahibine ise ehliyetsiz sürücüye araç vermekten toplam 18 bin lira ceza uygulanarak gerekli işlemler başlatıldı.

Çorum'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.