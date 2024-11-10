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Çorum'da Ehliyetsiz Sürücüye 62 Bin Lira Ceza

Ehliyetsiz sürücü İ.A.K.'ya, polis takibinden kaçarken 62 bin 604 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 09:48
Çorum'da Ehliyetsiz Sürücüye 62 Bin Lira Ceza

Çorum'da ehliyetsiz sürücü için rekor ceza

Çorum'da yaşanan ilginç bir olay, şehirdeki trafik güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Buharaevler Mahallesi'nde, polis ekiplerini gören 16 yaşındaki İ.A.K., 34 HBG 377 plakalı otomobile binerek benzin istasyonundan hızla uzaklaştı.

Polis ekipleri, duyarlı bir şekilde durumu hazırlandı ve Yunus ekipleri sürücüyü takibe aldı. Ancak genç sürücü, birkaç sokak sonra aracını bırakarak yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Olayın gelişimi

Polis, plaka sorgulaması yaparak aracın sahibiyle iletişime geçti. Aracın sahibi, otomobili 16 yaşındaki oğlunun izinsiz kullandığını ve ehliyeti olmadan kaçtığını bildirdi.

Kısa bir süre sonra durumu öğrenen trafik ekipleri, ehliyetsiz sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı toplamda 62 bin 604 lira ceza uyguladı. Ceza maddeleri arasında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ters yöne girmek, şerit ihlali, emniyet kemeri takmamak ve ehliyetsiz araç kullanmak yer aldı.

Ayrıca, otomobil trafikten men edilerek otoparka çekildi. Olay, Çorum'da ehliyetsiz sürücülerin yollardaki tehlikesine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çorum'da polis ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücüye 62 bin 604 lira para cezası uygulandı.

Çorum'da polis ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücüye 62 bin 604 lira para cezası uygulandı.

Çorum'da polis ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücüye 62 bin 604 lira para cezası uygulandı.

Çorum'da polis ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücüye 62 bin 604 lira para cezası uygulandı.

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