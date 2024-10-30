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Çorum'da Ekmek Fırınında Yangın

Kale Mahallesi'nde bir ekmek fırınında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 22:02
Çorum'da Ekmek Fırınında Yangın

Çorum'da Ekmek Fırını Yangını Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Kale Mahallesi, Şeyh Eyüp Sokak'taki 2 katlı binanın zemin katında bulunan bir ekmek fırınında yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın, maddi hasara yol açtı.

Olayın Gelişimi

Bölgedeki yangın ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının büyümesiyle birlikte binanın üst katlarında yaşayan iki aile, güvenlik tedbirleri kapsamında tahliye edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Çorum Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin gayretleriyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sonucunda fırında önemli bir maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çorum'da ekmek fırınında çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis...

Çorum'da ekmek fırınında çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da ekmek fırınında çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis...

Çorum'da ekmek fırınında çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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