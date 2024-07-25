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Çorum'da Emniyet Binasından Kaçmaya Çalışan Yabancı Uyruklu Yaralandı

Çorum'da, emniyet binasından kaçmaya çalışan yabancı uyruklu bir kişi 2. kattan düşerek yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 08:49
Çorum'da Emniyet Binasından Kaçmaya Çalışan Yabancı Uyruklu Yaralandı

Çorum'da Kaçma Çabası Sonucu Yaralanma Olayı

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleşen bir olayda, yabancı uyruklu bir kişi 2. kattan düşerek yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Irak vatandaşı Abdülhak Maaroof Abet Aldourı, sınır dışı edilme işlemleri kapsamında gözlem altındaydı. Emniyet binasındaki işlemler sırasında pencereden kaçmaya çalıştı. Bu esnada 2. kattan düşerek ciddi şekilde yaralandı.

Aciliyet Durumu

Aldourı, sağlık ekipleri tarafından hızla olay yerinde müdahale edilip Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlendi ve ortopedi servisine alındı.

Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı ve Aldourı’nın tedavi süreci devam ediyor.

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