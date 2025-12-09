DOLAR
Çorum'da emniyet şeridindeki araca çarpan hafif ticari: 4 yaralı

Çorum'da tarlaya devrilen tıra müdahale edenlere çarpan hafif ticari araç sonucu 4 kişi yaralandı; tır sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 22:05
Kaza detayları

Çorum'un Yozgat-Alaca karayolunun 20. kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkıp tarlaya devrildi. Olayda Mehmet H. idaresindeki 33 AGS 784 plakalı Mercedes marka tırın kabin kısmı asılı kaldı.

Kazada yaralanan tır sürücüsüne müdahale etmek isteyen Ahmet G., emniyet şeridinde 07 K 0978 plakalı Hyundai marka otomobili durdurdu. Bu sırada aynı istikamette seyreden Müslüm K. yönetimindeki 19 ADD 650 plakalı Citroen hafif ticari araç önce refüje ardından emniyet şeridinde duran 07 K 0978 plakalı araca çarptı.

Olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan Mehmet H., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari sürücüsü Müslüm K. ile araçta yolcu olarak bulunan Leyla K. ve İbrahim Halil K., ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda toplam 4 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

