Çorum'da Engelli Çocuğa Yapılan Saldırıyla İlgili İki Gözaltı

Çorum'da Engelli Çocuğa Yapılan Darbe Olayı

Çorum'da, zihinsel ve bedensel engelli bir çocuğun çöpten kağıt toplarken saldırıya uğraması üzerine iki kişi gözaltına alındı. Irak uyruklu R.Y. (13), Eşrefhoca Caddesi'nde kardeşleriyle birlikte kağıt toplarken bir saldırıya maruz kaldı.

Sosyal Medyada Tepki Çekti

Olay anına ait görüntüler sosyal medya platformlarında yayımlandı. Videonun viral hale gelmesi üzerine Çorum Valiliği konuyla ilgili olarak derhal inceleme başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, videodaki darbeden sorumlu olan Y.P. ve görüntüleri çeken A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Ailenin Destek Talepleri

R.Y.'nin babası M.A.Y., oğlunun defalarca aynı şahıs tarafından saldırıya uğradığını ve buna karşı adalet beklediklerini ifade etti. Baba, “Oğlum eve geldiğinde yüzü morarmış halde oluyor, geceleri uyuyamıyor.” dedi. R.Y.'nin kız kardeşi R.Y. ise ailesinin sürekli olarak tehdit edildiğini ve videoların silinmesi gerektiğini vurguladı.

Valilikten Destek Ziyareti

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, engelli çocuğun yaşadığı aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Zülkif Dağlı’nın talimatıyla aileye erzak, giyim yardımı yapılacak ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikolojik destek sağlanması için çalışmalar başlatılacak.

Çorum'da çöpten kağıt toplayan zihinsel ve bedensel engelli çocuğun darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Vali Yardımcısı Yeliz Mercan (solda), 4 çocuklu, sokaklardan kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Irak uyruklu ailenin Üçtutlar Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çorum'da çöpten kağıt toplayan zihinsel ve bedensel engelli çocuğun darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Vali Yardımcısı Yeliz Mercan (solda), 4 çocuklu, sokaklardan kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Irak uyruklu ailenin Üçtutlar Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çorum'da çöpten kağıt toplayan zihinsel ve bedensel engelli çocuğun darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Vali Yardımcısı Yeliz Mercan (solda), 4 çocuklu, sokaklardan kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Irak uyruklu ailenin Üçtutlar Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çorum'da çöpten kağıt toplayan zihinsel ve bedensel engelli çocuğun darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Vali Yardımcısı Yeliz Mercan (solda), 4 çocuklu, sokaklardan kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Irak uyruklu ailenin Üçtutlar Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çorum'da çöpten kağıt toplayan zihinsel ve bedensel engelli çocuğun darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Vali Yardımcısı Yeliz Mercan (solda), 4 çocuklu, sokaklardan kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Irak uyruklu ailenin Üçtutlar Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çorum'da çöpten kağıt toplayan zihinsel ve bedensel engelli çocuğun darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Vali Yardımcısı Yeliz Mercan (solda), 4 çocuklu, sokaklardan kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Irak uyruklu ailenin Üçtutlar Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.