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Çorum'da Evde Yangın: 84 Yaşındaki Kazım Gündür Hayatını Kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde, evde çıkan yangında yalnız yaşayan 84 yaşındaki Kazım Gündür hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:23
Çorum'da Evde Yangın: 84 Yaşındaki Kazım Gündür Hayatını Kaybetti

Çorum'daki Yangın Faciası: 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Karatepe köyünde yalnız yaşayan Kazım Gündür (84), evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Olay, İrfan Bahadır'ın Gündür'e yemek götürmek üzere gittiğinde evde yangın olduğunu fark etmesiyle meydana geldi.

Bahadır, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, yangının birkaç gün önce çıkmış olabileceği tespit edildi.

Yapılan arama tarama çalışmaları sonucunda, evin enkazında Gündür'ün cansız bedenine ulaşıldı ve cesedi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlçe merkezine 17 kilometre mesafedeki köyde, Gündür dışında kış döneminde yaşayan kimsenin olmadığı belirlendi.

Ayrıca, İrfan Bahadır'ın zaman zaman yalnız yaşayan Gündür'e yemek götürdüğü öğrenildi. Bu trajik olay, köydeki diğer sakinler arasında büyük üzüntüyle karşılandı.

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