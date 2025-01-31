Çorum'da 'Ezber Bozan' Kadınlar Anadolu Ajansı'nın Oylamasına Katıldı

Çorum'da Yenilikçi Bir Adım: 'Ezber Bozan Kadınlar' Projesi

Çorum'da, makine parçaları imalatında 30 yıldır faaliyet gösteren YAĞMAKSAN AŞ ile hayata geçirilen "Ezber Bozan Kadınlar Projesi", kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında, kadınlar CNC operatörlüğü eğitimi aldıktan sonra aynı fabrikada istihdam edildi.

Anadolu Ajansı'nın Oylamasına Katıldılar

Proje dahilinde CNC operatörlüğü eğitimi alan 7 kadından 3'ü, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak, bu önemli etkinlikte yer aldı. Bu katılım, kadınların iş yaşamındaki varlıklarına ve başarısına bir vurgu niteliği taşıyor.

Proje, kadınların mesleki becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Çorum'da 30 yıldır makine parçaları imal eden YAĞMAKSAN AŞ bünyesinde hayata geçirilen "Ezber Bozan Kadınlar Projesi" kapsamında CNC operatörlüğü eğitimi aldıktan sonra aynı fabrikada işe başlayan 7 kadından 3'ü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Çorum'da 30 yıldır makine parçaları imal eden YAĞMAKSAN AŞ bünyesinde hayata geçirilen "Ezber Bozan Kadınlar Projesi" kapsamında CNC operatörlüğü eğitimi aldıktan sonra aynı fabrikada işe başlayan 7 kadından 3'ü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.