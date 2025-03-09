Çorum'da Firari Hükümlü Polis Kovalamacasıyla Yakalandı

Çorum'da 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis kovalamacası sonucu yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 03:46
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 03:46
Çorum'da Firari Hükümlü Polis Kovalamacasıyla Yakalandı

Çorum'da, hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Zeki M. (27), polis kovalamacası ile yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, silahla tehdit ve hırsızlık suçlarından ceza alan hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, belirlenen adrese gittiğinde, Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi mevkisinde bulunan hükümlü, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekiplerinin etkili takibi sayesinde, girdiği bir binanın bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından, cezaevine teslim edildi.

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