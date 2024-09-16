Çorum'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Aile Üyesi Yaralandı

Çorum'da devrilen ticari araçta aynı aileden dört kişi yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:43
Çorum'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Aile Üyesi Yaralandı

Çorum'da Feci Kaza: 4 Yaralı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, devrilen bir hafif ticari araçta aynı aileden dört kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Baki K. yönetimindeki 06 FV 730 plakalı hafif ticari araç, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi Bayat Gediği mevkisinde devrildi.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza sonrası durum hemen yetkililere bildirildi ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri gönderildi. Yapılan ilk müdahalede sürücü Baki K. ile birlikte eşi Karanfil K, ve çocukları Gamze K. ve Arda K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın sebebi hakkında soruşturma başlatılırken, olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

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