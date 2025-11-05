Çorum'da Hamsi 40 TL'ye Düştü: Metrelerce Kuyruk Oluştu

Çorum'da hamsinin kilosu 40 TL'ye düşünce balıkçı önünde metrelerce kuyruk oluştu; satış <strong>2,5 kiloyla</strong> sınırlandırıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:43
Çorum'da bir balıkçının hamsi satış fiyatını kilogramda 40 TL'ye çekmesi, vatandaşlar arasında yoğun ilgi yarattı. Ucuz hamsi haberi üzerine işyeri önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

Satışta sınırlama getirildi

Esnaf, talebin tüm müşterilere yayılabilmesi için alışverişe 2,5 kilodan fazla hamsi alınamayacağını duyurdu. Yoğun talep ve memnuniyet dikkat çekti.

İşyeri Sahibi Osman Yiğit şunları söyledi: "30 senedir bu sektördeyim. Çocukluğumuzdan beridir bu işi yapıyoruz. Hep kendimize çalışalım, demedik. Biraz da vatandaşa çalışalım, herkesin evine balık girsin, herkes balık yesin, dedik. Balık demek, sağlık demek, vatandaşlarımız tüketsinler diye böyle bir şey yaptık. Çorum’umuzda deniz olmamasına rağmen Karadeniz bölgesinden bizim fiyatımız şu an çok çok uygun. Vatandaşımız balık yesin ve balığa doysun diye de fiyatı 40 TL’ye çektik. Bu durumdan müşterilerimiz de çok memnun. Talep zaten kendisini de belli ediyor. Her zaman her yerde hizmet şart" dedi.

Vatandaş Gazi Kantemir ise kuyrukta beklerken şunları söyledi: "Evim buraya yakın, yoldan geçerken balığın fiyatını gördüm ve uygun buldum. Alıp eve götürüp çoluk çocuk yiyeceğiz. Çok da güzel bir şey oldu" diye konuştu.

