Çorum'da Hırsızlık Olayına Darbe: Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da Traktör Hırsızlığına Karşı Operasyon

Çorum'un Saraylı köyünde meydana gelen traktör hırsızlığı olayında, şüpheli şahıs yakalandı ve tutuklandı. İddiaya göre, S.A'ya ait bir hızar motoru ile Üyük köyünde A.Y'ye ait traktör ve römork çalındı.

Jandarma Ekipleri Harekete Geçti

Çalınan araçların durumu hakkında alınan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen çalışma başlatarak hırsızlık olayının faillerini belirlemek için araştırmalara başladı. Yapılan titiz çalışma sonucunda, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Ş.Ö. adlı şüpheli, çalıntı traktörle yakalandı.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan Ş.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı hakimlikce tutuklandı.

Bu olay, Çorum'daki hırsızlık olaylarına karşı güvenlik güçlerinin etkin mücadelesinin bir göstergesi olarak dikkat çekmektedir.

Çorum'da traktör çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.