Çorum'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Çorum'da Hırsızlık Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Çorum'da, son zamanlarda artan hırsızlık olaylarına karşı yapılan operasyonlar sonucunda dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 37 yaşındaki G.S., 22 Ağustos ile 14 Eylül tarihleri arasında farklı adreslerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalandı.

Olayın Arka Planı

Merkez Kale, Bahçelievler ve Gülabibey mahallelerinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. G.S'nin, Amasya'dan Çorum'a seyahat ettiği anlaşıldı.

Operasyon Detayları

Çorum Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde durdurulan otobüste yapılan aramada, G.S'nin üzerinden 11 bin 240 lira nakit para ve çalıntı cep telefonları bulundu. Ayrıca, şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda değerli eşya ele geçirildi.

Gözaltı ve Adli Süreç

Gözaltına alınan G.S, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Daha önce kredi kartı kopyalama ve oto hırsızlığı gibi suçlardan toplamda 40 yıl hapis cezasına çarptırılan G.S'nin, 18 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2 ay önce denetimli serbestlik şartlarıyla tahliye olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.