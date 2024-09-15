Çorum'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Çorum'da 5 evden hırsızlık yapan 37 yaşındaki şüpheli, tahliye olduktan 2 ay sonra yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:45
Çorum'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Çorum'da Hırsızlık Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Çorum'da, son zamanlarda artan hırsızlık olaylarına karşı yapılan operasyonlar sonucunda dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 37 yaşındaki G.S., 22 Ağustos ile 14 Eylül tarihleri arasında farklı adreslerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalandı.

Olayın Arka Planı

Merkez Kale, Bahçelievler ve Gülabibey mahallelerinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. G.S'nin, Amasya'dan Çorum'a seyahat ettiği anlaşıldı.

Operasyon Detayları

Çorum Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde durdurulan otobüste yapılan aramada, G.S'nin üzerinden 11 bin 240 lira nakit para ve çalıntı cep telefonları bulundu. Ayrıca, şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda değerli eşya ele geçirildi.

Gözaltı ve Adli Süreç

Gözaltına alınan G.S, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Daha önce kredi kartı kopyalama ve oto hırsızlığı gibi suçlardan toplamda 40 yıl hapis cezasına çarptırılan G.S'nin, 18 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2 ay önce denetimli serbestlik şartlarıyla tahliye olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye’nin Bakanları Brezilya’da Uçak Üretim Tesisini İnceledi
2
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı
3
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
4
İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi
5
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
6
Sudan Yönetiminden Türkiye'ye Teşekkür
7
Mersin'de Çöp Dökme Alanında Bulunan Erkek Cesedinin Kimliği Belirlendi

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları