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Çorum'da Hırsızlık Zanlıları Hamilelikleri Nedeniyle Salıverildi

Çorum'da 35 hırsızlıktan aranan 2 kadın, hamile oldukları için cezalarının infazı ertelendi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:59
Çorum'da Hırsızlık Zanlıları Hamilelikleri Nedeniyle Salıverildi

Çorum'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Çorum'da toplamda 35 hırsızlık suçundan aranan iki kadın, yakalandı. Hamile olduklarının tespit edilmesi üzerine, cezalarının infazı ertelendi.

Hapis Cezası Bulunan Zanlılar

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 16 hırsızlık suçundan toplam 28 yıl 5 ay 9 gün hapis cezası bulunan M.K. (27) ve 19 hırsızlık suçundan 26 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan E.K. (31) yakalandı.

Hamilelik Tespiti ve Erteleme Süreci

Operasyon sonrası emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık raporu için hastaneye götürülen iki zanlının hamile olduğu belirlendi. Bu durum, 5275 Sayılı İnfaz Kanunu'nun 16. Maddesi'nin 4. Fıkrası gereği cezalarının infazının ertelenmesine sebep oldu.

Önceki Gözaltı Durumları

Yapılan incelemeler neticesinde, E.K.'nin 5, M.K.'nin ise 3. çocuğuna hamile olduğu tespit edildi. Ayrıca, her iki zanlının daha önce de aynı bahanelerle gözaltına alındığı ancak hamilelikleri nedeniyle cezalarının ertelendiği öğrenildi.

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