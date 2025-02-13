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Çorum'da İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çorum-Ankara kara yolunda meydana gelen iki trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:39
Çorum'da İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çorum'da meydana gelen iki ayrı trafik kazası, sürücüleri ve yolcuları korkuttu. Çorum-Ankara kara yolunda, aynı noktada gerçekleşen kazalarda toplam 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, C.A. idaresindeki 81 DZ 164 plakalı otomobilin, Yenikaradona köyü yakınlarında yolun kenarındaki bariyere çarpması ile gerçekleşti. Bu kazada araçta bulunan A.K. yaralandı.

İlk kazadan yalnızca 5 dakika sonra, H.Y. yönetimindeki diğer otomobil, yaklaşık 500 metre ileride yol kenarındaki banketlere çarptı. Bu kazada ise yine sürücü H.Y. ile beraberindeki M.Y. yaralandı.

Olay sonrası, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürerken, sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılar devam ediyor.

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