Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'da Feci Kaza

Çorum'un İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Kazanın Ayrıntıları

Hasan R.K. yönetimindeki 18 DC 446 plakalı otomobil, Serkan Y.'nin kullandığı 19 LA 512 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın sonucunda sürücü Hasan R.K. ile araçta bulunan Alperen Ç. ve Rukiye K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.