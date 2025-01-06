DOLAR
35,34 0,12%
EURO
36,54 -0,12%
ALTIN
2.983,66 0,53%
BITCOIN
3.512.074,68 -1,13%

Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum’da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olay sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:48
Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'da Feci Kaza

Çorum'un İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Kazanın Ayrıntıları

Hasan R.K. yönetimindeki 18 DC 446 plakalı otomobil, Serkan Y.'nin kullandığı 19 LA 512 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın sonucunda sürücü Hasan R.K. ile araçta bulunan Alperen Ç. ve Rukiye K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlisli Kayakçılar, Eksi 15 Derecede Şampiyonluk İçin Antrenman Yapıyor
2
İklim Değişikliği Deniz Isı Dalgalarını Tehdit Ediyor
3
Bingöl'deki Yüzen Adalar: Doğaseverlerin Dört Mevsim Tercihi
4
Batı Şeria'da Silahlı Saldırıda 3 İsrailli Hayatını Kaybetti
5
TARSİM 2024'te Çiftçilere 22,5 Milyar Lira Destek Sağladı
6
Tekirdağ'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Bartın ve Düzce'de Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı