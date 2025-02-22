Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, Çorum-Yozgat kara yolu üzerinde Sincan köyü yakınlarında gerçekleşti. Mustafa A. yönetimindeki 19 LK 535 plakalı otomobil, Osman Y'nin kullandığı 55 AGU 273 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralananlar arasında sürücülerin yanı sıra Gülşen T., Emir T., Ali T. ve Hacer Y. de bulunuyor. Kaza sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.